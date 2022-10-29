В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины

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Европейский комиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы Российской Федерации объемом €300 млрд необходимо удерживать в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России. Об этом сообщает Funke.

Он напомнил, что Киев требовал эти средства для восстановления.

Рейндерс уточнил, что в рамках антироссийских санкций в Европейском союзе «было заморожено имущество 90 человек, более €17 млрд в 7 государствах, €2,2 млрд из них — в ФРГ.

27 октября представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что Евросоюз заморозил активы РФ на сумму €17,5 млрд. По его словам, больше всего активов заблокировали в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что целью Евросоюза является не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.

Впоследствии официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны ЕС называть вещи своими именами и признать, что заморозка российских активов — это воровство.

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