Юрист рассказал, в каких случаях банк может «оштрафовать» клиента

Преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», что неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору может обернуться штрафом или неустойкой.

По его словам, самым распространенным случаем является начисление неустойки из-за несвоевременного возврата кредита. При уплате процентов ее размер может составить более 20% от суммы просроченной задолженности, а если проценты не начисляются — 0,1% за каждый день просрочки.

Эксперт добавил, что также банк может предусмотреть штрафы за нецелевое расходование кредитных средств. Данилов предупредил, что штрафные санкции грозят и в случае, если заемщик не предоставил в кредитную организацию данные о смене имени или изменении доходов.

Также он добавил, что указанные нарушения могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором.

«В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита», — заключил юрист.

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