Ситибанк предупредил о принудительной конвертации ряда валют на счетах клиентов в рубли

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Российский Ситибанк предупредил клиентов о том, что после 12 декабря некоторые валюты на их счетах будут принудительно конвертированы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на кредитную организацию.

Как говорится в сообщении, банк прекратит обслуживание текущих счетов в канадских долларах, датских кронах, гонконгских долларах, норвежских кронах, шведских кронах, сингапурских долларах и новозеландских долларах. В финансовом учреждении подчеркнули, что клиентам следует до 11 декабря перевести все денежные средства со счетов, номинированных в данных валютах, на счета в других валютах, открытые в Ситибанке, или в другой банк.

В Ситибанке предупредили, что в противном случае он осуществит принудительную конвертацию по внутреннему валютно-обменному курсу банка, действующему на момент перевода. После перевода денежных средств счета, номинированные в вышеуказанных валютах, будут закрыты.

Ранее стало известно, что средства в валюте «недружественных» стран, хранящиеся на счетах клиентов брокера «Атон», будут автоматически конвертированы в рубли.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет доступна в стране.

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