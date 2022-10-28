Набиуллина: ЦБ получил порядка 300 жалоб по вопросам кредитных каникул для мобилизованных

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ получил порядка 300 жалоб от российских граждан на банки по вопросам кредитных каникул для мобилизованных. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

Набиуллина рассказала о работе с банками, чтобы они «с пониманием относились к предоставлению таких кредитных каникул».

«Одно из обстоятельств было получение доверенности. Мы разъяснили банкам, что доверенность может быть в простой форме. Какие-то другие вопросы возникают. Конечно, нам поступают звонки, жалобы. Всего около 300 штук таких обращений поступило в наши колл-центры», — отметила она.

Глава ЦБ отметила, что Банк России будет реагировать на каждый случай нарушения прав.

«Будем реагировать и проводить соответствующие работы с банками для того, чтобы этот механизм работал наиболее эффективным способом», — пояснила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина по ходу пресс-конференции сообщила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину лета 2023 года. По ее словам, спрос со стороны государственного сектора продолжит поддерживать экономическую активность в стране.