Глава турецкого Baykar: завод по производству БЛА на Украине закончат за два года

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что строительство своего завода по производству ударных беспилотников на Украине планируется закончить за два года. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы будем переходить к строительству <...> В течение двух лет мы хотели бы закончить его», — сказал глава компании.

Ранее Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Он уточнял, что также началось строительство исследовательского центра и центра передового производства.

До этого посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что в Верховную раду было направлено соглашение о строительстве на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, владелец компании, которая производит беспилотники, уже создал компанию на Украине, приобрел земельный участок и разработал проект предприятия, намереваясь «реализовать его до конца».