Глава турецкого Baykar: завод по производству БЛА на Украине закончат за два года

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Baykar Technologies

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что строительство своего завода по производству ударных беспилотников на Украине планируется закончить за два года. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы будем переходить к строительству <...> В течение двух лет мы хотели бы закончить его», — сказал глава компании.

Ранее Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Он уточнял, что также началось строительство исследовательского центра и центра передового производства.

До этого посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что в Верховную раду было направлено соглашение о строительстве на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, владелец компании, которая производит беспилотники, уже создал компанию на Украине, приобрел земельный участок и разработал проект предприятия, намереваясь «реализовать его до конца».

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