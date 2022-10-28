Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Словакии

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Reuters

Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на АО «Энергетическая компания Украины».

«В целях поддержки энергосистемы Украины <…> государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее председатель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не в состоянии оплачивать импорт газа.

Витренко уточнил, что Украина самостоятельно добывает 12,5 млрд кубометров газа в год. В распоряжении страны находится 14,2 млрд кубометров природного газа, который содержится в хранилищах Украины. Однако для производства электроэнергии нужно еще около 3 млрд кубометров из-за рубежа.

До этого 24 октября Витренко сказал, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины. По словам Витренко, в стране ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением.

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