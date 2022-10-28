Премьер-министр Японии Кисида представил программу поддержки экономики на $266 млрд

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида представил новую программу поддержки экономики на $266 млрд, сообщает телеканал NHK.

«В рамках нового пакета мер приоритетными направлениями являются реагирование на высокие цены и ослабление иены, кроме того, мы будем прилагать усилия для повышения заработной платы, инвестиций и проведения реформ для последующего экономического роста», — заявил Кисида.

Сумма в размере 39 трлн иен будет предоставлена из государственного бюджета — а целиком сумма, за счет частного сектора, составит 71 трлн иен. Программа предоставит субсидии компаниям, продающим газ, бензин и другие энергоносители.

Ранее минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев.

По итогам первого полугодия 2022 финансового года, который начался 1 апреля, торговый дефицит в Японии стал рекордным и достиг отметки 11 трлн иен, или около $73,37 млрд.

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