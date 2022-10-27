Путин оценил госдолг России, Европы и США

Путин: госдолг РФ принципиально ниже, чем в США и Европе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о государственном долге России, Европы и США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, госдолг РФ принципиально ниже, чем в США и Европе.

Недавно министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что адаптация российской экономики к новым условиям происходит быстрее запланированного, и в конце 2022 года в квартальном выражении перейдет к росту.

Он также отметил, что в стране стабилизируется и ситуация с инфляцией, что позволит Банку России снизить ключевую ставку, а госдолг остается «на крайне низком уровне».

Ранее в октябре сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов превысил $31 трлн впервые в истории.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что США могут объявить дефолт по своему госдолгу.

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