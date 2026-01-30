Россия ратифицировала еще одно соглашение с Белоруссией

РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите от внешнего преследования

Москва ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о защите граждан этих стран от необоснованного преследования другими государствами и международными органами юстиции. Закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Соглашение было подписано 13 марта прошлого года. Документ основывается на принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Речь также идет о принципах невмешательства во внутренние дела других стран и их суверенного равенства.

В пояснительной записке говорилось, что документ должен поспособствовать конструктивному сотрудничеству России и Белоруссии в сфере защиты граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод из-за необоснованного уголовного преследования третьими сторонами.

14 января депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания ратифицировали соглашение между РФ и Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования другими государствами и международными органами юстиции.

Ранее в Минске ратифицировали договор с РФ о формировании объединенного энергорынка.