По Украине прокатилась волна «минирований» госучреждений

Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

По всей территории Украины поступают массовые сообщения о минировании государственных учреждений. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, полиция получает обращения о возможной закладке взрывных устройств в Чернигове, Ровно, Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске, Киеве, Одессе, Львове и других населенных пунктах.

Уточняется, что среди «заминированных» объектов — здание городского совета и железнодорожный вокзал в Одессе, а также несколько учебных заведений. В сети появились видеозаписи эвакуации людей во Львове и Ивано-Франковске.

В декабре на Западной Украине произошло массовое «минирование» поездов. Украинские СМИ писали, что сначала пассажиров высадили в поле после того, как поступило сообщение о минировании поезда из Перемышля в Киев. Вскоре такие же звонки поступили по поводу ж/д составов, следовавших из украинской столицы в Ужгород и Будапешт.

В начале октября на Украине остановили во время движения поезд из Киева в Будапешт из-за сообщения о взрывчатке. В роликах с места происшествия ж/д состав остановился в поле.

Ранее российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью.
 
