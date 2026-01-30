Удар российского «Солнцепека» по позициям ВСУ попал на видео

Появилось видео удара ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ в Харьковской области

Удар российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

В подписи к ролику уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Старица. Удар термобарических боеприпасов пришелся по месту скопления солдат 72-й отдельной механизированной бригады украинских войск. В тексте подчеркивается, что эта атака облегчила путь штурмовикам группировки российских войск «Север» на данном участке фронта.

24 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Старица в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Спустя три дня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что группировка «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. Российские бойцы за месяц выбили ВСУ из четырех населенных пунктов, включая Старицу.

Ранее появилось видео удара российской ракетной системы «Торнадо-С» по фуре с дронами ВСУ.