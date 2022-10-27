«Ситибанк» уведомил клиентов о сворачивании программы лояльности в России с 1 декабря

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Global Look Press

Ситибанк уведомил клиентов о сворачивании программы лояльности с 1 декабря 2022 года из-за решения о закрытии розничного бизнеса в России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение пользователя на портале Banki.ru и клиента «Ситибанка», имеющего кредитку.

Ситибанк, подконтрольный американской Citigroup, уведомил своих российских розничных клиентов о том, что с 1 декабря они не смогут получать скидки, кешбэк и бонусные баллы по программе Simpleshopping. Такое решение связано с решением банка по сворачиванию розничного бизнеса на территории России.

Simpleshopping — программа, по которой держатели карт «Ситибанка» могут приобретать товары и услуги со скидками, а также на прочих эксклюзивных условиях у партнеров банка. При этом их число неизвестно. Однако данной программой можно пользоваться в отелях, ресторанах, покупая различные товары, пользуясь такси, медцентрами и салонами красоты.

19 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на полученное письмо одним из клиентов банка, писал, что «Ситибанк» предупредил о сворачивании работ с корпоративными клиентами и призвал их закрыть свои счета.

До этого на сайте организации сообщалось, что фактическое сворачивание российского бизнеса американской Citigroup завершится к апрелю 2023 года. К этому времени финансовая организация планирует прекратить оказание «почти всех институциональных банковских услуг».

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