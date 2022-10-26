«Казатомпром» рассматривает возможность увеличения поставок урана через Каспий в обход России

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Dmitry Lovetsky/AP

Казахстанская национальная атомная компания («Казатомпром») рассматривает возможность поставок урана на мировые рынки через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), при этом минуя традиционные маршруты через Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Казатомпром» продолжает отслеживать ситуацию с санкциями против России и их потенциальное влияние на транспортировку готовой продукции через территорию РФ. При этом Транскаспийский международный транспортный маршрут, который успешно используется компанией в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, способствует нивелированию риска недоступности основного маршрута по какой-либо причине», — отметили в пресс-релизе.

В компании указали, что сейчас каких-либо ограничений по поставкам готовой продукции нет. В третьем квартале компания поставила все необходимые объемы через традиционный маршрут по территории России без проблем.

В пресс-службе добавили, что если возникнут определенные сложности по поводу поставок продукции через порт Санкт-Петербурга, у «Казатомпрома» есть разрешение на транзит урана со своих рудников в Казахстане через ТМТМ в объеме до 3,5 тыс. тонн. При этом компания продолжает работу над увеличением данной квоты.

20 октября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Казахстанские нефтяные компании с осени 2022 года начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в Евросоюз (ЕС), минуя транзит через систему Каспийского трубопроводного консорциума (соединяет месторождения на западе Казахстана с портом Новороссийска).

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