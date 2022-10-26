Министерство нефти и энергетики Норвегии: Осло выступает против потолка цен на газ

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Власти Норвегии выступают против установления предельных цен на импортируемый в Европу российский газ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Министерства нефти и энергетики скандинавской страны Стайна Гримсруда.

«Это может усугубить проблему, с которой сталкивается Европа, а именно нехватку газа», — заявил Гримсруд.

Норвегия и без того стала одним из ключевых заместителей российского газа в регионе. Однако растущие потребности европейских потребителей уже привели к повышенной нагрузке на отремонтированный после пожара местный завод по производству сжиженного природного газа. В этом году Осло планирует поставить около 122 млрд кубометров природного газа, указал Гримсруд.

«Половина этого объема обосновывается повторным запуском СПГ — завода Hammerfest LNG (из-за повреждений после пожара в 2020 году он начал работу только в июне 2022 года — «Газета.Ru»)», — пояснил он.

27 сентября в Западнопоморском воеводстве Польши прошла символическая церемония запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет польскую территорию с шельфом Норвегии через территорию Дании. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что с открытием нового трубопровода эра газового доминирования России в регионе подошла к концу.

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