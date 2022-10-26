«Ведомости»: Mercedes продает завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

«Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» продает свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, сделка может быть анонсирована уже 26 октября.

Один из источников «Ведомостей» заявил, что сделка может предполагать опцион, по которому немецкий владелец компании Mercedes-Benz AG может вернуть предприятие в собственность в течение определенного времени. Такой вариант ранее предусмотрели Renault и Nissan при продаже своих заводов на территории России.

Другой собеседник издания подчеркнул, что договор о продаже предприятия был подписан на минувшей неделе.

Ранее концерн Volkswagen назвал рисками для бизнеса эскалацию конфликта на Украине и ослабление евро. Такое развитие событий может иметь негативные последствия как для самой корпорации, так и для всего международного сообщества.