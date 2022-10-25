Владелец бренда Zara сообщил о продаже своего бизнеса в РФ ливанской компании

Испанская fashion-группа Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже ливанской Daher Holding бизнеса в России, сообщается на сайте компании.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher», — уточняется в документе.

В компании уточнили, что при одобрении сделки правительством, ее условия позволят сохранить значительное количество рабочих мест в России, так как она подразумевает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. По соглашению арендодателей в этих помещениях будут размещаться магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex.

Кроме этого, сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в России.

Ранее источник газеты «Известия» сообщил, что магазины Zara вернутся в Россию под названием «Новая мода» (New fashion).