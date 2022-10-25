Министр энергетики Украины предложил ЕС использовать газохранилища страны из-за низких цен

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Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Страны Евросоюза (ЕС) могут использовать подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободны 15 млрд кубометров мощностей. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Twitter.

«Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 миллиардов кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится», — сказал Галущенко.

В августе глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания вряд ли сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах необходимый объем газа в 19 млрд кубометров. На тот момент, по его словам, в газохранилищах находилось 12,3 млрд кубометров топлива.

Накануне председатель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сказал, что Украина не в состоянии оплачивать импорт газа.

Ранее 25 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, согласно которому предстоящая зима для страны будет самой сложной в ее истории.

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