Силуанов: проект бюджета предполагает рост прожиточного минимума и МРОТ в 2023–2025 годах

Проект бюджета Российской Федерации на предстоящие 2023–2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и зарплат работников бюджетной сферы. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», передает ТАСС.

По его словам, прожиточный минимум составит 14 275 рублей, МРОТ — 16 242 рубля. Силуанов уточнил, что это позволит повысить зарплаты 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее Силуанов заявил, что инвестиционные расходы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы сокращаются не из-за высоких затрат на оборонный сектор экономики РФ, а из-за фактора, опережающего финансирования.

12 сентября аналитики Министерства финансов России представили статистические данные, согласно которым доходы федерального бюджета по итогам августа снизились второй месяц подряд.