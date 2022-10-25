Глава ЕК фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, однако это не просто сделать с юридической точки зрения. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

«Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания [для конфискации активов]», — сказала фон дер Ляйен.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад разработать механизм конфискации активов России, чтобы потом доходы инвестировать в восстановление украинских городов.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что, по его мнению, решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине должен принимать суд.

До этого стало известно, что лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

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