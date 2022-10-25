В МИД Венгрии обвинили Еврокомиссию в попытке «хитрить» с поставками газа

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в попытке «хитрить» с поставками газа. Об этом он сказал в ходе встречи глав энергетических ведомств стран Евросоюза в Люксембурге, посвященной урегулированию энергетического кризиса, передает ТАСС.

Сийярто напомнил, что на минувшей неделе лидеры стран ЕС на совещании в Брюсселе задали четкое направление Еврокомиссии. А именно, меры не должны распространяться на долгосрочные контракты по газу. Кроме того, участие в совместных закупках не должно быть обязательным, а членство в Евросоюзе — ставить под угрозу энергобезопасность.

«Еврокомиссия опять начала хитрить», — высказал мнение глава венгерского МИДа.

По его словам, ЕК снова хочет расширить свои полномочия и предотвратить свободное принятие решений на национальном уровне.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что не допустят новых санкций ЕС против российского газа.

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