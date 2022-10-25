Инвестиционная компания «Фридом Финанс» сменит название на «Цифра брокер»

Новым названием российского бизнеса инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp. — ИК «Фридом Финанс» — станет «Цифра брокер». Одноименный банк холдинга (банк «Фридом Финанс») будет работать под брендом «Цифра банк», приводит слова представителя Freedom Holding «Коммерсантъ».

«Цифра» — простое имя, напрямую ассоциирующееся с цифровизацией как основным трендом развития индустрии последних лет», — заявил собеседник.

Ребрендинг будет проведен в связи с предстоящей сделкой продажи российского бизнеса Freedom Holding Corp. топ-менеджеру «Фридом финанс» Максиму Повалишину. Сумма сделки по продаже ИК «Фридом Финанс» и одноименного банка должна составить $140 млн. Решение было обусловлено обострением геополитических рисков и действием международных санкций против российской финансовой системы.

Финансовой группой владеет миллиардер Тимур Турлов, который летом этого года отказался от российского гражданства и стал гражданином Казахстана. В 2021 году его состояние оценивалось в $2,1 млрд, в 2022-м — в $2,4 млрд.

На российском рынке холдингу принадлежит инвестиционная компания Freedom Finance, онлайн-брокер Freedom24 и банк «Фридом Финанс». Кроме того, компания также владеет долей в структуре «Санкт-Петербургской фондовой биржи». Объем принадлежащих холдингу ценных бумаг СПБ биржи оценивается в 9,76%.