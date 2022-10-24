10 богатейших китайцев потеряли совокупно $9 млрд после съезда компартии

close
100%
David Gray/Reuters

Самые богатые люди Китая потеряли $9 млрд из-за падения акций их компаний, которое последовало за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок, написало агентство Bloomberg.

Основатель телекоммуникационного холдинга Tencent Ма Хуатэн и владелец фармацевтического бизнеса Чжун Шаньшань лишились каждый по $2 млрд на открытии торгов на бирже в Гонконге 24 октября.

Как пишет агентство, переизбрание Си Цзиньпина на третий срок означает продолжение курса на подавление частного бизнеса и политики нулевой терпимости к коронавирусу и локдаунов, что наносит ущерб экономике страны.

О переизбрании Си в должности генерального секретаря коммунистической партии Китая стало известно накануне.

В первой половине октября газета Financial Times написала, что акции ведущих производителей микрочипов в Китае подешевели на 4% — 20% в ходе торгов на бирже в Гонконге, а суммарные потери капитализации местных компаний составили $8,6 млрд на фоне санкций США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть