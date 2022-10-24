10 богатейших китайцев потеряли совокупно $9 млрд после съезда компартии

Самые богатые люди Китая потеряли $9 млрд из-за падения акций их компаний, которое последовало за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок, написало агентство Bloomberg.

Основатель телекоммуникационного холдинга Tencent Ма Хуатэн и владелец фармацевтического бизнеса Чжун Шаньшань лишились каждый по $2 млрд на открытии торгов на бирже в Гонконге 24 октября.

Как пишет агентство, переизбрание Си Цзиньпина на третий срок означает продолжение курса на подавление частного бизнеса и политики нулевой терпимости к коронавирусу и локдаунов, что наносит ущерб экономике страны.

О переизбрании Си в должности генерального секретаря коммунистической партии Китая стало известно накануне.

В первой половине октября газета Financial Times написала, что акции ведущих производителей микрочипов в Китае подешевели на 4% — 20% в ходе торгов на бирже в Гонконге, а суммарные потери капитализации местных компаний составили $8,6 млрд на фоне санкций США.