Goldman Sachs предрек европейскому бизнесу худший год с мирового финансового кризиса

Индекс Stoxx Europe 600, охватывающий порядка 90% европейских акций в свободном обращении, по итогам года сократится на 17% и окажется на уровне 406 пунктов. Это станет худшим показателем с начала глобального финансового кризиса 2008-го, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sachs и Bank of America.

«Прогнозисты снизили целевые показатели в прошлом месяце, при этом средний прогноз в 406 пунктов в опросе Bloomberg указывает на снижение индекса Stoxx Europe 600 на 17% в этом году, что является худшим показателем со времен мирового финансового кризиса», — говорится в материале.

На динамику спада повлияли несколько факторов. Среди ключевых — растущая инфляция в Евросоюзе, а также ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков европейских стран. В то же перспективы для бизнеса в регионе оставят желать лучшего и по итогам 2023 года, предположил представитель TFS Derivatives Стефан Эколо.

«Перспективы европейского рынка на конец года и, скорее всего, на следующий год будут плачевными. Макроэкономические препятствия и близко не ослабевают, геополитическая напряженность продолжает нарастать, а при сохраняющейся высокой инфляции я предвижу разрушение спроса, которое в какой-то степени проявится в этом сезоне доходов и в следующем», — заключил Эколо.

14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер спрогнозировал падение ВВП Евросоюза на 3% при полном прекращении поставок российского газа. Ситуация может усугубиться при наступлении холодных температур в странах Центральной и Восточной Европы.