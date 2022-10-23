В Госдепартаменте США сказали, что сокращение добычи ОПЕК+ имеет политическое значение

Вашингтон расценил решение государств — участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, скорее, «политическим заявлением», нежели шагом, который способен оказать экономическое влияние на рынок. Об этом старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил в эфире телеканала CBS.

«Очевидно, никто не может сказать, что это было обоснованно по каким-либо экономическим причинам», — отметил он, говоря о решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

По словам Хокстина, президент США Джо Байден был разочарован решением ОПЕК.

Ранее 23 декабря старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности сказал, что администрация США сохранит готовность к быстрому высвобождению дополнительных объемов нефти из своего стратегического резерва, если Вашингтон посчитает это нужным из геополитических соображений.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что попытка администрации президента США Джо Байдена наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки может ударить по самим Штатам.