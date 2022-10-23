Бизнесмены во Франции стали обращаться к аудитам из-за больших расходов за электричество

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Французские предприниматели стали нанимать специалистов для проведения аудита по энергопотреблению, а также по поиску решений по его снижению. Об этом сообщает телеканал France 3.

«Некоторые клиенты говорят, что им срочно необходимо сократить потребление энергии, в противном случае они вынуждены будут закрыться, поскольку платить по счетам не смогут. Мы думаем, что в скором времени нам придется увеличить штат втрое, чтобы отвечать потребностям рынка», — отметил директор компании Senergy't Себастьен Лекуантр.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас есть множество утечек энергии, которые не учитываются. В итоге, это затрагивает всю систему, которая потом влияет на энергопотребление.

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов.

До этого министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США необходимо отправлять СПГ в Европу по более приемлемым ценам, чем сейчас.

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