Энергетик Мельников заявил, что поставки российского газа через Турцию нацелены на Европу

Поставки газа из России по трубопроводам через Черное море и Турцию нацелены на страны Центральной Европы. Об этом заявил ТАСС руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

«Главный вопрос — кто будет покупать газ. Мы считаем, что такой проект нацелен на рынки Центральной Европы, которые не имеют прямого доступа к СПГ в силу географического положения», — отметил Мельников.

По его словам, основным клиентом такого проекта может стать Австрия, которая может покупать не менее 8 млрд кубометров газа в год. Также среди клиентов можно рассчитывать на Молдавию и Венгрию. Поэтому целесообразно создание новой ветки мощностью 15,75 млрд кубометров.

Он добавил, что самым ранним сроком ввода проекта в работу можно считать 2025 год. При этом сейчас в Европе достаточно низкий спрос на российский газ даже по имеющимся трубопроводам. Если же от поставок откажется Австрия, то спроса будет недостаточно даже всего для одной ветки газопровода.

Ранее в субботу источник агентства РИА Новости в Анкаре заявил, что «газовый хаб» в Турции необходим для энергобезопасности европейских стран, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших сторон.