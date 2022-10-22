РФ и Турция начали разработку проекта газового хаба

Россия и Турция ведут работы по оценке и проектированию газового хаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

По словам источника, работа требует оценок по проектированию, строительству и маркетингу. Собеседник уточнил, что соответствующие ведомства ведут эту работу в рамках поручений президентов, процесс находится под контролем глав Турции и России.

12 октября президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

19 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба для снабжения Европы топливом.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба.