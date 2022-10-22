В Ираке заявили о планах нарастить добычу нефти совместно с «Газпромнефтью»

Объем добычи нефти на месторождении Бадра в Ираке будет наращиваться вместе с российской компанией «Газпромнефть». Об этом РИА Новости заявил директор департамента в министерстве нефти Ирака Али Алвард.

«Это старый контракт, «Газпромнефть» продолжает работать по этому контракту. Есть планы по увеличению выработки нефти на этом месторождении», — отметил Алвард.

«Газпромнефть» в Ираке ведет деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане — на проектах Гармиан и Шакал.

В конце сентября глава Миннефти Ирака Исхан Абдель Джабер заявил, что в иракском городе Кербела начал работать новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 140 тыс. баррелей в сутки.

До этого The Economic Times со ссылкой на данные источников в индийском правительстве писал, что Россия в июне заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака. По сведениям собеседников издания, в июне Россия поставила индийским нефтеперерабатывающим компаниям больше сырой нефти, чем Саудовская Аравия.