Россия и Индия ведут переговоры по расширению географии авиарейсов

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Россия и Индия ведут переговоры о расширении географии рейсов между странами. Об этом заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, передает РИА Новости.

В настоящее время В Индию можно попасть только из Москвы. Со 2 ноября «Аэрофлот» начнет трижды в неделю отправлять свои самолеты на индийский курорт Гоа.

Наги заявил, что требуются рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также он призвал развивать сообщение с другими индийскими городами. По его словам, правительства обеих стран сейчас обсуждают это, пытаются найти возможности.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» расширяет авиасообщение из Сочи в Дубай.

Также стало известно, что «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы на таиландский Пхукет с 30 октября. Авиакомпания планирует совершать по два рейса каждый день.

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