МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика беспилотников

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге, комментируя введение Европейским союзом санкций против трех физических лиц и одной организации из Ирана за якобы поставки беспилотников России, заявил, что китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы. Об этом сообщает РИА Новости.

«КНР выступает против незаконных односторонних санкций, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН и не основаны на международном праве», — указал дипломат.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, а также поддерживать все дипломатические усилия, которые будут способствовать мирному урегулированию кризиса на Украине, и совместно способствовать деэскалации ситуации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти изучают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества.