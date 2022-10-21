МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика беспилотников

close
100%
David J. Phillip/AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге, комментируя введение Европейским союзом санкций против трех физических лиц и одной организации из Ирана за якобы поставки беспилотников России, заявил, что китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы. Об этом сообщает РИА Новости.

«КНР выступает против незаконных односторонних санкций, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН и не основаны на международном праве», — указал дипломат.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, а также поддерживать все дипломатические усилия, которые будут способствовать мирному урегулированию кризиса на Украине, и совместно способствовать деэскалации ситуации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти изучают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть