В Кремле осудили арест сына красноярского губернатора Усса, задержанного в Италии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя ситуацию с задержанием в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема по инициативе Соединенных Штатов, заявил, что дипломатические представительства России будут защищать интересы своих граждан, которых Вашингтон обвинил в уклонении от санкций.

Он отметил, что будет делаться все возможное.

«Мы осуждаем подобную практику арестов граждан РФ. Будем защищать их интересы», — сказал Песков.

На вопрос о том, какие меры будут приниматься российской стороной, представитель Кремля отметил, что в данный момент назвать точные меры не представляется возможным.

«Когда -то граждане обращаются в дипломатические представительства, когда-то нет, кому-то нужен адвокат, но каждого гражданина, который попадает в такую ситуацию, будем защищать», — указал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не ответила на вопрос, связано ли задержание Артема Усса с попытками американской стороны добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая сейчас находится в России.

До этого региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест Усса, которого обвинили в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.