Поставщик электроэнергии в Молдавии допустил риск массовых отключений из-за кризиса

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Reuters

Потребителям электроэнергии в Молдавии нужно быть готовым к «веерным» отключениям в предстоящий зимний отопительный сезон. Это обусловлено усилением энергетического кризиса, приводит заявление представителей пресс-службы поставщика топлива в республику — компании Premier Energy — РИА Новости.

«Из-за отсутствия мощности в условиях режима повышенной готовности в электроэнергетике, установленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям, оператор распределительной системы Premier Energy Distribution может получить предписание об ограничении потребления до объемов, предусмотренных договоров путем отключения от сети некоторых категорий потребителей, применяя отключения «веером», — заявили в пресс-службе компании.

При этом 21 октября Premier Energy получила предупреждение от государственного предприятия Energocom о наличии дефицита электроэнергии. В дальнейшем ситуация может усугубиться, предположил поставщик топлива.

Однако массовые отключения электроэнергии не станут для жителей неожиданными. Premier Energy заранее предупредит их об этих рисках через электронные почты потребителей и социальные сети. Соответствующие уведомления также получат органы местной государственной администрации, заключили в пресс-службе компании.

20 октября молдавская энергетическая компания Energocom сообщила о закупке 10 млн кубометров газа властями республики на случай прекращения поставок российского топлива в предстоящий зимний отопительный сезон. С октября «Газпром» сократил экспорт газа в Молдавию на 30%.

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