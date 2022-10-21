«Ъ»: LG планирует перенести производство из России в Узбекистан и Казахстан

Как пишет издание «Коммерсантъ», производитель бытовой техники из Южной Кореи LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, где у него ранее уже был завод, закрытый несколько лет назад.

Обсуждается перевод на мощности узбекского Artel Electronics. Часть топ-менеджмента уже направилась в Ташкент.

Компания Artel Electronics заявляет, что у нее сейчас нет партнерства с LG. Информация о потенциальных переговорах не разглашается журналистам.

Завод LG в Казахстане работал с 1998 года. Это же предприятие думают возродить.