Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании

Американский бизнесмен Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что он планирует сократить почти 75% сотрудников компании Twitter в случае ее покупки. Об этом пишет Washington Post.

Речь идет о сокращении 5,5 тыс. человек из 7,5 тыс.

Даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения.

Twitter и так планировал сократить фонд заработной платы компании на $800 млн. Издание считает, что необходимость масштабных сокращений объясняет стремление руководства Twitter продать компанию Маску.

Ранее Илон Маск оценил покупку Twitter за $44 млрд фразой «явно переплачиваю».