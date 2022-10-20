Bloomberg: инфляция в Британии в 2023 году может достигнуть рекордных 15%

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Инфляция в Соединенном Королевстве может достигнуть рекордных 15% в 2023 году, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на мнение экономиста ING Джеймса Смита.

«Ключевой вопрос для прогноза инфляции на 2023 год теперь касается гарантии цен на энергию», — сказал он.

В сентябре премьер-министр страны Лиз Трасс объявила, что счета за электроэнергию не будут превышать £2500 (около 174 тыс.рублей) в год для семей со средним достатком. Однако масштабная программа, предполагавшая в том числе снижение налогов, привела к нестабильности финансовых рынков страны и резкому ослаблению национальной валюты, в результате чего от нее пришлось отказаться.

Ранее 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке в ходе выступления перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. По ее словам, она останется в должности до тех пор, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Выборы состоятся на следующей неделе, добавила Трасс.

После новостей об отставке Лиз Трасс с поста главы правительства Великобритании стоимость официальной британской валюты выросла на 0,97%

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