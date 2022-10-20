«Укрэнерго» объявило о веерных отключениях электроэнергии в трех областях Украины

Украинский оператор «Укрэнерго» сообщил о начале веерных отключений электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

«Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время на Украине будут сложные времена с энергоснабжением, не исключил веерных отключений по стране, если удары продолжатся.

Он добавил, что всем украинцам нужно готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что город остался без света и водоснабжения после взрывов.

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Ударам подверглись объекты критической энергетической инфраструктуры — подтверждены попадания и пожары на ТЭС в Киеве, Днепре, Харькове и оккупированном Запорожье. В городах отмечаются перебои с энергоснабжением и водоснабжением.