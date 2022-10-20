«Молдовагаз»: Молдавия рассчиталась с «Газпромом» за сентябрь и внесла аванс за октябрь

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

«Молдовагаз» сообщила, что вовремя расплатилась с «Газпромом» за газ, потребленный в сентябре, и перечислила аванс за октябрь. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в сентябре 2022 года на общую сумму в 53,5 млн долларов США, а также аванс в 50% за октябрь в размере 27,4 млн долларов США», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу», чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом» без риска прекращения поставок.

4 октября компания «Газпром» указала Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».

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