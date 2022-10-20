Freedom Holding продаст ИК «Фридом Финанс» и одноименный банк за $140 млн

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Фридом Финанс

Руководство Freedom Holding приняло решение продать свой бизнес в России, включая инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс», одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину. Сумма сделки составит около $140 млн, следует из распространенного компанией заявления.

«Повалишин оплатит часть сделки в размере $33 млн из собственных средств, полученных в качестве доходов во время работы в компании. Другую часть — $107 млн он оплатит, используя денежные средства, которые Freedom Holding Corp. был должен российской компании для того, чтобы рассчитаться за казахстанский бизнес», — говорится в заявлении Freedom Holding.

Пойти на такой шаг холдинг вынудили «сложные геополитические обстоятельства». Сделка по продаже российского бизнеса будет завершена после получения согласия Центрального банка России и регулирующих органов Казахстана. При этом действующие клиенты холдинга смогут самостоятельно принять решения, в каких компаниях оставить свои активы.

«Мы сожалеем, что сложные геополитические обстоятельства заставили нас уйти с российского рынка. Мы сфокусируемся на развитии бизнеса в Казахстане <....> Действующие клиенты ООО ИК «Фридом Финанс» и ООО Банк «Фридом Финанс» имеют возможность оставить свои активы на счетах российских компаний либо перевести их в любое подразделение холдинга», — уточняется в пресс-релизе.

В течение нескольких месяцев российские компании проведут ребрендинг, в том числе сменят названия и логотипы. В связи с этим лицензии ООО ИК «Фридом Финанс» и ООО Банк «Фридом Финанс» будут перевыпущены, поясняется в сообщении Freedom Holding.

Freedom Finance предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги и специализируется на американском рынке ценных бумаг. С октября 2019 года американская Freedom Holding торгуется на фондовой бирже Nasdaq.

На российском рынке у холдинга есть несколько крупных активов. В состав входили инвестиционная компания Freedom Finance, онлайн-брокер Freedom24 и банк «Фридом Финанс». Freedom также владеет миноритарной долей в «Санкт-Петербургской фондовой бирже», холдингу принадлежит 9,76% в структуре торговой площадки.

Финансовой группой владеет миллиардер Тимур Турлов, который летом этого года отказался от российского гражданства и стал гражданином Казахстана. В 2021 году его состояние оценивалось в $2,1 млрд, в 2022-м — в $2,4 млрд.

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