Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц». Например, по ним внимание кредитных организаций могут привлечь более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, а также значительные объемы операций с деньгами (от 1 млн рублей в месяц) и короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.

Соловьев подчеркнул, что при выявлении двух и более вышеперечисленных признаков, банки могут отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию о нем в контролирующие и правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ доработало поправки для борьбы с обналичиванием и выводом средств за рубеж через исполнительные документы.