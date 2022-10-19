Основатель Amazon Безос предупредил о сложных временах в экономике США

Один из богатейших людей на планете с состоянием в $171 млрд (по данным Fordes от апреля 2022 года) Джефф Безос предупредил о наступлении сложных времен в американской экономике, сообщил телеканал CNBC.

По мнению основателя компании Amazon, пришла пора «задраивать люки».

В мае Безос обвинил власти США в рекордной инфляции в стране.

На этой неделе газета The Wall Street Journal написала, что США в ближайший год могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63%, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50%.

В августе основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast выразил мнение, согласно которому рецессия в США может продлиться «пару лет» и оказаться достаточно мягкой.

17 октября журнал The Atlantic написал, что попытки Федеральной резервной системы США по обузданию инфляции в стране, когда поднимается ключевая ставка, лишь вредит всей мировой экономике.