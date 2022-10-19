Экономика Южной Кореи может потерять миллиарды долларов из-за отправки BTS в армию

Южная Корея может потерять миллиарды долларов из-за того, что участники популярной группы BTS должны оправиться в армию. Финансовую выгоду от существования бой-бэнда подсчитали в Исследовательском институте Hyundai.

Отмечается, что каждый год деятельность группы приносит экономике страны около $3,6 млрд. Атрибутика и косметика, связанная с BTS, приносит еще по $1,1 млрд. Кроме того, известно, что в 2017 году каждый 13-й турист приехал в страну из-за BTS.

Все мужчины в Южной Корее в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативную службу предоставляют только исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

17 октября представители южнокорейских артистов объявили, что все участники кей-поп-группы BTS пройдут обязательную службу в армии.

В начале августа американский журнал PageSix со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа написал, что участникам корейской поп-группы BTS дадут возможность репетировать и даже давать концерты за границей во время службы в армии.