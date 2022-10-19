Минстрой предупредил о планах некоторых зарубежных стройкомпаний покинуть Россию

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Valera N. Trubin/Wikipedia

Ряд иностранных строительных компаний планируют покинуть Россию из-за международных санкций и обострения геополитической обстановки в мире. При этом такие фирмы будут вынуждены продавать свой бизнес с большой скидкой, приводит слова заместителя главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) страны Никиты Стасишина «Интерфакс-Недвижимость».

«Не просто идет изменение собственников, брендов... Все, что приобретается сегодня, переходит в собственность российского бизнеса, что покупается у иностранных компаний, покупается с серьезным дисконтом. Ни один бизнес не уходит, получив полный рубль по рыночной оценке. Это важно», — заявил Стасишин в ходе выступления на выставке «Технобилд 100+».

По его словам, в настоящее время на рассмотрении находятся несколько зарубежных строительных компаний, чей бизнес Минстрой будет предлагать покупать с дисконтом.

5 октября вице-премьер Марат Хуснуллин предрек российскому рынку жилья рекордные объемы строительства к концу 2022 года. По итогам трех кварталов в стране ввели 75,9 млн квадратных метров жилья. Этот показатель оказался на 21,3% выше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

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