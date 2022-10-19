Объем вкладов россиян в банках Казахстана вырос более чем на ₽40 млрд

Объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках Казахстана составил 678,2 млрд тенге или 88,1 млрд рублей по текущему курсу. С 1 июля по 10 октября этот показатель вырос на более чем ₽40 млрд, сообщает портал LS со ссылкой на данные агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.

«Объем остатков по вкладам и текущим счетам граждан России (физических лиц, включая ИП) достиг 678,2 млрд тенге на 10 октября 2022 года. В начале года этот показатель был на уровне 145,6 млрд тенге», — говорится в материале.

При этом в июле на счетах и вкладах россиян в банках Казахстана находилось 410,7 млрд тенге или 45,1 млрд рублей, внесенных иностранными гражданами. Как обратил внимание портал Frank, за три месяца россияне принесли в финансовые организации республики более чем 40 млрд рублей.

«С начала года рост (объемов хранимых россиянами средств в банках Казахстана — «Газета.Ru») составил 532,6 млрд тенге, или 366% (в 4,6 раза). Вместе с тем выросло количество банковских клиентов – с 156,4 тыс. до 272,9 тыс. человек (+74%)», — сообщается в статье.

Увеличение объемов хранимых средств россиянами зафиксировали в большинстве крупных банков Казахстана. Наибольшая сумма вкладов пришлась на «Народный банк» (Halyk Bank) — 9,8 трлн тенге (+16,6%), Kaspi Bank — 3,5 трлн тенге (+25%) и «ЦентрКредит» — 2,4 трлн тенге (+84,6%).

4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что с начала мобилизации в республику въехали порядка 200 тыс. российских граждан, еще около 147 тыс. — покинули страну. В начале октября ситуация на границах двух государств стала стабилизироваться, а прежний ажиотаж сошел на нет.