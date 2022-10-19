Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции летом 2023 года

Туроператоры прогнозирует рост цен на 15-20% на отдых в Турции летом 2023 года

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Emrah Gurel/AP

Отдых в Турции следующим летом подорожает в среднем на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такой прогноз дает Ассоциация Туроператоров (АТОР).

«Отдых в отелях Турции летом 2023 года будет дороже в среднем на 15-20%, чем летом 2022-го», - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным Федерации отельеров Турции, в 2023 году в страну могут приехать 53 миллиона туристов. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой при этом заявил, что государство хочет «войти в лигу средиземноморских стран, принимающих туристов с высокими доходами».

Президент Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря и вице-президент Федерации отельеров Турции Бюлент Бюльбюльоглу отметил, что отели уже начали заключать контракты на 2023 год с туроператорами, и цены на лето следующего года выше в среднем на 15-20% выше, чем в этом году. По его мнению, подорожание отдыха в Турции приведет к сокращению продолжительности отдыха среди отдыхающих.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 44% пользователей интересуются перелетами по России, остальные рассматривают заграничные страны. На первом месте среди популярных зарубежных стран Турция с долей поисковых запросов 8,6%. На втором ― Узбекистан (6,7%), на третьем ― Таиланд (4,5%).

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