Politico: на саммите ЕС обсудят санкции против Ирана из-за якобы поставок оружия России

Еврокомиссия (ЕК) на саммите Европейского союза 20–21 октября планирует вынести на обсуждение проект новых санкционных ограничений против Ирана за якобы поставки РФ беспилотников. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

Издание отмечает, что Евросоюз введет новые ограничения против пяти физических и трех юридических лиц Ирана.

«Эти санкции станут дополнением к согласованным в понедельник санкциям против Ирана за преследования и убийства иранских протестующих», — говорится в публикации.

По данным Politico, послы ЕС должны согласовать эти ограничения 19 октября, после чего их представят на саммите глав государств и правительств ЕС 20 и 21 октября в Брюсселе.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция поднимут вопрос поставок иранского оружия России в рамках закрытого заседания Совета Безопасности ООН 19 октября. Детали встречи не уточнялись.

До этого сообщалось, что власти Швейцарии могут присоединиться к введенным ранее со стороны государств Европейского союза санкциям против Ирана.