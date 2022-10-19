«Ситибанк» собрался прекратить работу с корпоративными клиентами и призвал закрыть счета

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Global Look Press

«Ситибанк» предупредил о сворачивании работ с корпоративными клиентами и призвал их закрыть свои счета. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученное письмо одним из клиентов банка.

Российский «Ситибанк» начал уведомлять иностранных корпоративных клиентов о поэтапном сворачивании операций. Головная организация — американский Citi — сделал заявление в отношении предоставления услуг и сервисов для корпоративных клиентов в РФ. Речь идет о прекращении предоставления практически всех услуг в России для корпоративных клиентов к концу первого квартала 2023 года.

По словам одного из финансовых юристов, все условия, услуги и договоры должны быть выполнены вплоть до истечения срока контракта. Поэтому желания основного владельца компании прекратить деятельность на российском рынке не является основанием для одностороннего прекращения обязательств. Однако это можно сделать по обоюдному соглашению, но тут встает вопрос, насколько в этом заинтересован банк и российские клиенты.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что западные банки в России всегда имели поддержку в виде фондирования средствами от основных компаний. Благодаря этому заемщики высочайшего класса могли получить конкурентную ставку. Но при продаже бизнеса фондирование от западной компании пропадет. Однако клиентам «Ситибанка» есть куда уйти, так как на рынке есть другие западные игроки, которые перетянули на себя часть рынка.

В конце августа РБК писал, что банк «Уралсиб» хочет приобрести портфель кредитов россиянам «дочки» американской Citigroup — «Ситибанка». А до этого в Citigroup официально подтвердили информацию о намерении поэтапно свернуть свою деятельности в России. Финансовый конгломерат намерен закрыть свои офисы в России и прекратить обслуживание клиентов.

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