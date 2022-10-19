Аналитики предрекли трехкратный рост числа дефолтов на российском рынке облигаций

Эффект санкций и отток капитала со стороны инвесторов привели российский рынок облигаций в тяжелое положение, отчего число дефолтов компаний в течение года может возрасти до 20-25 по сравнению с предыдущим прогнозом в семь компаний. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

Новые проблемы добавились к ситуации с выпусками облигаций компаний-дебютантов, выходивших на рынок в 2018–2021 годах и теперь нуждающихся в рефинансировании долговых обязательств. Все это повышает вероятность дефолтов, число которых в течение года может достичь 20–25, отметили аналитики агентства.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что дефолты могут быть не в крупных компаниях, так как у них до сих пор есть доступ к рефинансированию, то есть в случае тяжелых ситуаций банки смогут им помочь. Однако нельзя говорить о том, что во втором эшелоне есть неустойчивые компании, а крупные компании первого эшелона безопасны на 100%. Есть вероятность того, что «черный лебедь» найдется в любом сегменте, несмотря на рейтинг компании.

Аналитики посчитали, что эмитенты, которые ранее были за рубежом, переориентируются на внутренний рынок. Это произойдет из-за того, что часть компаний находятся под санкциями, и им тяжело будет вести дела из-за настороженного отношения иностранных инвесторов к России и больших рисков с выплатами. Кроме того, появятся точечные внешние заимствования.

7 октября газета The Guardian писала, что пенсионные фонды, управляющие огромными суммами пенсионеров по всей Великобритании, оказались на грани краха на фоне «беспрецедентного» обвала на рынках государственных облигаций Великобритании.