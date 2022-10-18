ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на газовой бирже TTF

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Jean-Francois Badias/AP

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный механизм по ограничению высоких цен на газ на бирже TTF, который будет применяться при необходимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕК.

Уточняется, что механизм корректировки цен, предложенный ЕК, временно установит динамический предел цены для транзакций на главной газовой бирже Европы TTF — операции по цене выше лимита не будут разрешены на фьючерсе.

В сообщении ЕК подчеркивается, что такая мера должна помочь «избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен».

Ранее газета Financial Times сообщала, что Евросоюз готовит пакет мер по снижению цен на весь импортируемый газ. Уточнялось, что меры предусматривают установление максимальной динамической стоимости газа, по которой его смогут приобретать страны ЕС.

Агентство Bloomberg также сообщало, что ЕК планирует ввести динамическое ценообразование на газ на фьючерсе TTF.

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