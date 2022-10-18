Биржевые цены на газ в Европе снизились до $1200 за тыс кубометров впервые с 15 июня

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Kacper Pempel/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня опустились ниже $1200 за тысячу кубометров впервые, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

Торги 18 октября фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 5,7%, до отметки почти в $1223 за тысячу кубометров.

Динамика приводится от расчетной цены 17 октября, предыдущего торгового дня, — $1296,8 за тысячу кубометров.

По состоянию на 11.27 мск стоимость фьючерсов составляла $1180,6 за тысячу кубометров. отмечается снижение на 9%.

Ранее сообщалось, что доходы от экспорта Норвегии в сентябре выросли на 66,5% на фоне роста цен на энергоресурсы.

До этого издание Financial Times писало, что Евросоюз готовит пакет мер по снижению цен на весь импортируемый газ. Авторы инициативы уверены, что подобные меры помогут государствам на фоне повышения цен на «голубое топливо».

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