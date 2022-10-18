Страховщики начали предлагать клиентам полисы НСЖ в юанях

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Страховые компании начали предлагать клиентам полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) в юанях на фоне отказа от вложений в «токсичных» долларах и евро. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Некоторые участники рынка с прошлой недели начали предлагать клиентам полисы НСЖ в юанях. Например, в одной из организаций можно оформить двухлетний полис с минимальным размером взноса по договору 9 тыс. CNY (около 76 тыс. рублей). При этом оплата производится в рублях, как и сами выплаты по страховке.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что введение НСЖ в юанях обусловлено спросом со стороны клиентов, которые пытаются уйти от «токсичных» долларов и евро в другие валюты. Поэтому население стало обращать внимание на юань. Кроме того, для инвесторов такие НСЖ будут интересны в плане валютной диверсификации портфеля.

Аналитики посчитали, что страховые компании сейчас пытаются найти для себя валюту, на которой можно сделать новую инвестиционную стратегию для клиентов. Однако при создании таких продуктов в юанях компании несут затраты в плане компенсации издержек и обеспечении страховой защиты. Также сама китайская валюта достаточно нестабильна, так как с начала года она ослабла на 30% по отношению к рублю. Из-за этого есть вероятность не достигнуть целевой доходности.

В середине сентября «Коммерсантъ» писал, что профильные страховые компании запланировали расширить штат агентов на фоне активного роста продаж полисов НСЖ.

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